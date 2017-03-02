Вице-мэр предложил подвергать эвтаназии больше бродячих собак в Калининградской области

Председатель комитета городского хозяйства администрации Калининграда Сергей Мельников заявил, что гуманными способами не удастся сократить количество бездомных собак и следует увеличить процент эвтаназий. Об этом чиновник рассказал во время круглого стола, посвящённого проблемам безнадзорных животных, в облдуме в среду, 1 марта.

"У меня две собаки, и обе суки. А под балконом сейчас живёт восемь дворняг. Я считаю, что такими полумерами, когда только 14% собак умерщвляется, мы не стабилизируем количество животных — завтра мы будем жить в зоопарке, — сообщил Мельников. — Этот процент эвтаназии всё-таки нужно увеличить".

Ещё в 2016 году руководитель общественной организации КРОО "Право на жизнь", которая занимается отловом бродячих особей, Наталья Галяс сообщила, что будет увеличено количество эвтаназий среди отловленных животных. По её словам, теперь кинолог организации будет проверять реакцию отловленных собак на мотивированную агрессию — и тех особей, которые не пройдут проверку, будут усыплять. Однако Мельников считает, что этого недостаточно.

"Например, на гектаре в сельхозугодьях может жить сто кабанов, а если их там триста, то они начинают дохнуть, потому что себя едят. И Калининград не может позволить себе двадцать тысяч собак. С таким гуманным подходом... Если бы не охотники, которые охотятся вокруг городов... Я даже не будут говорить, сколько собак порешили, потому что они уже охотятся в лесах, как волки. Потому что им жрать нечего. Не надо быть настолько гуманными, когда их количество растёт", — выразил мнение Мельников.