Для семерых детей, от которых отказались родители, уже начали подбирать замещающую семью

Для семерых детей, от которых отказались приёмные родители, уже начали подбирать замещающую семью. Об этом рассказала руководитель регионального минсоца Анжелика Майстер.



"Мы уже начали подбирать для этих детей замещающую семью, — сообщила Анжелика Майстер. — К этому вопросу мы будем подходить с особой тщательностью, чтобы детям, пережившим серьёзный стресс, там было максимально комфортно".



По словам чиновницы, ситуация, сложившаяся в Москве, находится на личном контроле главы области Антона Алиханова. В пятницу, 7 апреля, с ребятами встретились специалисты, вылетевшие накануне в столицу.



"По словам представителя органа опеки и попечительства Калининградской области, а также директора Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, дети чувствуют себя хорошо, идут на контакт и все семеро готовятся к возвращению в Калининград", — отметила Анжелика Валерьевна.



Работу с ребятами также провели калининградский и московский психологи, которые постарались создать для детей максимально спокойный фон для переезда, минимизировать возможную тревожность.



"В Калининградской области для них уже подготовлена квартира в одном из центров помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей, где ребята, как и раньше, будут жить все вместе, одной семьёй на время их реабилитации и поиска новых родителей", — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Вопрос о том, чтобы вернуть на попечение детей калининградской паре, которая отказалась от них, даже не будет стоять. Такое заявление сделала врио министра социальной политики калининградской области Анжелика Майстер ранее - в четверг, 6 апреля, во время брифинга. Напомним, в Москве семья из Калининграда вернула органам опеки семерых детей. После переезда в столицу калининградцы пытались добиться от чиновников повышения размера пособий.