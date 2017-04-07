Маслов: Многие воины Красной армии, погибшие на территории Калининградской области, вообще не увековечены

В настоящее время ещё множество советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны на территории нынешней Калининградской области, до сих пор не увековечены ни на одном мемориале. Об этом в пятницу, 7 апреля, после оперативного совещания в региональном правительстве сообщил журналистам руководитель Службы государственной охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.



"Самая главная проблема — что большое количество имён воинов Красной армии нигде, ни разу не увековечены", — заявил Маслов.



Чиновник отметил, что проблема с повторным написанием или отсутствием имён погибших воинов на калининградских мемориалах уже давно хорошо известна и над её решением работает Совет по увековеченью памяти погибших при защите Отечества при губернаторе.



"В течение уже четырёх лет общественниками (и в этом мы выгодно отличаемся от других субъектов РФ) проводится титаническая аналитическая работа по сверке имён увековеченных и не нанесённых на мемориальные плиты. Используются первичные архивные документы — это донесения о безвозвратных потерях, — пояснил Маслов. — Сейчас эта инициативная группа завершила свою работу, но есть ещё несколько шагов, которые мы должны пройти совместно с Минобороны для того, чтобы легализовать эти списки, ведь нужно вносить изменения в паспорта военно-мемориальных объектов".



Также руководитель службы рассказал, что в Калининградской области планируют унифицировать эпитафии для военных мемориалов.



"Будут вырабатываться единые методические требования по материалам для эпитафии. Какой гранит или какой мрамор, а также другие технические требования (размер шрифта, длина насечки, порядок написания имён) — эти вещи мы будем унифицировать для всей области", — заключил Маслов.