"Наши за бугром": калининградская пианистка рассказала "Твоему Бро" о своём переезде в Германию

Почему уезжают молодые калининградцы и как складывается их жизнь за рубежом? "Твой Бро" продолжает свой проект, посвящённый этому вопросу. На этот раз о своём решении перебраться в Германию рассказывает Анна, которая оставила Калининград 5 лет назад:

"Одно из главных преимуществ жизни в Германии, помимо доступа к достойному образованию, за которое, кстати, мне платить не приходится, — это возможность свободно путешествовать, а также быть ближе к европейским конкурсам. С жильём не всё так просто и дёшево, если есть своё хозяйство — а у меня есть пианино и кот — то нужна отдельная квартира. Но студентам в этом плане проще — для них здесь введены существенные льготы. Если обычному немцу приходится платить по 250 евро в месяц за страховку, то мне как студентке это выльется в 80 евро. Отчасти поэтому здесь часто можно встретить студентов даже в пожилом возрасте. Из основных минусов лично для себя могу выделить бюрократию".