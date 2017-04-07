Верховный суд: покупатель может вернуть приобретённую квартиру, если она оказалась плохой

Россияне смогут возвращать продавцу купленную квартиру, если жильё (даже вторичное) оказалось некачественным. Об этом написала "Российская газета", ссылаясь на решение Верховного суда.



Вернуть деньги реально, если квартира оказалась совсем не такой, как обещал продавец. И Верховный суд разъяснил, как это сделать. Проблемы человек может обнаружить не сразу.

История в Сочи

Прецедент произошёл в городе Сочи. Местный житель купил у другого гражданина квартиру на вторичном рынке и разочаровался в ней.



"В процессе пользования квартирой стали выявляться скрытые недостатки, не позволяющие использовать квартиру по её прямому назначению", — сообщается в деле.



Новый владелец негодного жилья обратился в экспертную организацию, которая подтвердила наличие "существенных недостатков". Оказалось, что квартира не соответствовала требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и всем прочим требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям.



Новый владелец требовал вернуть ему уплаченные за покупку жилья деньги, а также сумму, которую он потратил на ремонт. Районный суд согласился с требованиями, однако краевой не признал результаты экспертизы. Новая экспертиза подтвердила, что дом, в котором находится в том числе и спорная квартира, отвечает требованиям CНиП.



Однако Верховный суд решил, что второе заключение экспертизы касалось многоквартирного дома, а не конкретного спорного жилья, и предписал краевому суду пересмотреть дело с учётом своих замечаний, среди которых и такое, что если в товаре находятся "неустранимые недостатки", то покупатель по своему выбору может отказаться выполнять договор купли-продажи, потребовать замену товара на такой же, но качественный. В данном случае, сказал Верховный суд, покупатель может отказаться от исполнения договора и потребовать вернуть деньги, что он, собственно, и сделал.