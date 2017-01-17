Стало известно, насколько подешевело вторичное жильё в Калининградской области за 2016 год
За весь 2016 год квартиры на вторичном рынке (не в новостройках) в Калининградской области подешевели на 3,6%, или на 1 879 рублей за квадратный метр. Об этом сообщают эксперты аналитического центра SRG.
Так, средневзвешенная стоимость квадратного метра вторички в области к декабрю составила 50 321 рубль. Калининградская область оказалась на втором месте в СЗФО по темпам снижения стоимости жилья. Больше всего (на 7%) цены упали в Мурманской области. Цены за прошлый год поднялись только в Карелии — на 0,26%.
Напомним, в новостройках Калининграда за год квартиры подорожали
на 4,4%. При этом эксперты подсчитали
, что если приобрести в Калининграде однокомнатную квартиру и сдавать её в аренду, то стоимость недвижимости окупится за 13 лет.
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