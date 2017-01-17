Риелторы рассказали, за сколько лет окупится приобретённая для сдачи в аренду квартира в Калининграде
Если приобрести в Калининграде однокомнатную квартиру и сдавать её в аренду, то стоимость недвижимости окупится за 13 лет. Такие данные расчётов привели специалисты федерального портала "Мир квартир
".
Для определения доходности и окупаемости использовались средние цены покупки и аренды однокомнатных квартир по каждому городу. При расчётах стоимость недвижимости сравнивали со средним годовым доходом от ее аренды.
Проанализировав средние цены в 68 городах, риелторы пришли к выводу, что однушку, купленную для сдачи внаём в небольших городах, можно "отбить" ровно в два раза быстрее, чем в Москве. Так, в столице квартира окупится только за 22,5 года. А вот сдаваемая в Санкт-Петербурге недвижимость окупится за те же 13 лет, что и в Калининграде.
Быстрее всего можно вернуть деньги за покупку однушки в Симферополе, Сочи и Магнитогорске — для этого понадобиться сдавать её только 11 лет.
Летом прошлого года в Калининграде за полгода стоимость аренды одно- и двухкомнатных квартир повысилась
, а трёшек — упала. Однушку в Калининграде в 2016 году можно было арендовать за 12 907 рублей — за полгода эта сумма выросла на 2,3%. Двухкомнатная квартира стоит в среднем 17 342 рубля в месяц — на 3,4% больше, чем полгода назад. Трёхкомнатные квартиры в Калининграде снимают в среднем за 21 456 рублей ежемесячно — стоимость аренды упала на 5,9%.
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