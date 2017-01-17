Риелторы рассказали, за сколько лет окупится приобретённая для сдачи в аренду квартира в Калининграде

Если приобрести в Калининграде однокомнатную квартиру и сдавать её в аренду, то стоимость недвижимости окупится за 13 лет. Такие данные расчётов привели специалисты федерального портала " Мир квартир ".



Для определения доходности и окупаемости использовались средние цены покупки и аренды однокомнатных квартир по каждому городу. При расчётах стоимость недвижимости сравнивали со средним годовым доходом от ее аренды.



Проанализировав средние цены в 68 городах, риелторы пришли к выводу, что однушку, купленную для сдачи внаём в небольших городах, можно "отбить" ровно в два раза быстрее, чем в Москве. Так, в столице квартира окупится только за 22,5 года. А вот сдаваемая в Санкт-Петербурге недвижимость окупится за те же 13 лет, что и в Калининграде.



Быстрее всего можно вернуть деньги за покупку однушки в Симферополе, Сочи и Магнитогорске — для этого понадобиться сдавать её только 11 лет.