Почти половина россиян считают, что с отсутствием интернета в их жизни ничего не изменится

Гипотетическая ситуация полного исчезновения в России интернета не вызовет паники среди жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого ВЦИОМ.



Серьёзным событием отключение Всемирной паутины станет для более чем четверти опрошенных — 27%. О существенном изменении жизни в такой ситуации заявили 22% респондентов, 5% граждан сказали, что не представляют повседневной жизни без возможности выхода в интернет, 47% граждан сказали, что отсутствие интернета ничего не изменит в их жизни, а 26% — что влияние будет очень слабым.

Почти ежедневно в интернет при этом выходит 56% участников опроса. 13% сказали, что пользуются Сетью пару раз в неделю. Несколько раз в месяц в интернет выходят 4% респондентов, не реже одного раза в полгода — 2%. О том, что вообще не пользуются интернетом, сказали 25% опрошенных.



Вопросы задавали 1 200 жителям России в период с 3 по 4 апреля. Ответы получали по телефону.