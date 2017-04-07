Прокуратура Калининградской области начала проверку по факту возврата опекунами приёмных детей в Москве

Прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту возврата опекунами приёмных детей, переданных под опеку на территории Калининградской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.



"Ход проверки взят на особый контроль исполняющим обязанности прокурора области", — отмечает пресс-служба ведомства.



Напомним, ранее глава департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян Напомним, ранее глава департамента социальной защиты Москвы Владимир Петросян объяснил, почему в столице отказывались ставить на учёт семерых приёмных детей из калининградской семьи. А детский омбудсмен в Калининградской области Татьяна Батурина назвала позицию московских чиновников, которые отказались оформлять переехавшей в столицу семье опекунов пособие за воспитание детей, аморальной.



Калининградская семья, переехавшая в Москву, отказалась от опеки над семью детьми, объяснив это тем, что столичные чиновники не захотели выплачивать им пособие за воспитание приёмных детей. Врио министра социальной политики региона Анжелика Майстер сообщила, что всех семерых детей, несмотря на то что трое были взяты под опеку в Петрозаводске, планируют вернуть в Калининград.