В Калининграде ожидаются перебои с электроснабжением

В Калининграде с 10 по 15 апреля снизится надёжность энергоснабжения потребителей. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в пресс-службе "Янтарьэнерго".



Это связано с работами по реконструкции высоковольтных линий электропередачи. В филиалах компании на этот период будет организован усиленный контроль за эксплуатацией оборудования и выполнением работ. Проведены проверки работоспособности резервных источников питания, средств телемеханики и связи.



Для ликвидации нештатных ситуаций сформировано 13 мобильных подразделений — это 70 специалистов, 13 бригадных автомобилей, 5 единиц спецтехники.



Информацию об аварийных отключениях жители могут круглосуточно получить по телефону горячей линии АО "Янтарьэнерго": 8 800 775 57 48. Звонок бесплатный.