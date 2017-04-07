СМИ: пилотов-заочников не допустят до управления пассажирскими самолётами

В России пилотов, которые проходили обучение в заочной форме, не допустят до управления пассажирскими самолётами. Об этом сообщают "Известия"

По данным издания, такое решение приняли в Росавиации. В ведомстве больше не выдают свидетельства коммерческих пилотов студентам-заочникам. Это связано с тем, что на заочном обучении дают только теоретические знания. Между тем для того, чтобы пилот мог устроиться в авиакомпанию, он должен иметь за плечами не менее 500 часов полётов.

В Росавиации отметили, что коммерческим пилотом может стать только выпускник среднего или высшего лётного училища, причём обязательно государственного. Известно, что нововведение не затронет тех заочников, которые уже получили разрешения на коммерческие полёты на законных основаниях.