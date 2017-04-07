В Калининграде прокуратура потребовала закрыть детям доступ в пустующий дом

В Калининграде прокуратура потребовала от местных чиновников решить проблему с пустующим домом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По данным ведомства, по адресу ул. Аллея Смелых, 101, находится расселённый ранее дом. Объект является собственностью муниципалитета. В 2012 году его признали аварийным и подлежащем сносу.

Сейчас в доме никто не живёт. Постройка технически неисправна, в её окнах выбиты стекла. При этом объект находится вблизи школы, а значит, в дом могут заходить дети.

Прокуратура потребовала от администрации города закрыть для посторонних лиц доступ к объекту. В адрес главы Калининграда внесено представление.