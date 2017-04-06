"Пломбу сорвало": калининградский поэт Саша Бурый стремится к недостижимому – "Твой Бро"
Саша Бурый
Фото Александра Любина
Каждый месяц "Твой Бро" рассказывает о калининградских поэтах и их творчестве, публикуя 5 стихотворений авторов. Саша Бурый – один из самых известных молодых представителей поэтического направления в Калининграде.
"Поэзия для меня своего рода форма реальности. Таким образом я воспринимаю и осознаю мир. И я никогда не шёл к ней, не могу даже сказать, что до того как начал писать сам, являлся поклонником поэтики или хотя бы интересовался ею. Но как бы там ни было, всегда отличался тягой к чтению, и вот однажды в возрасте одиннадцати лет под впечатлением от прочтения очередной книги в попытке выразить свои чувства выдал первое стихотворение. А после, если можно так выразится, пломбу сорвало. Сейчас же просто-напросто не имею возможности остановиться".
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