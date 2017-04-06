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Батурина о ситуации с приёмными детьми из Калининграда: Позиция московских чиновников безнравственна

Автор: Екатерина Медведева
18:48
  1762 3
Фото из архива Клопс.Ru
Детский омбудсмен в Калининградской области Татьяна Батурина назвала позицию московских чиновников, которые отказались оформлять переехавшей в столицу семье опекунов пособие за воспитание детей, аморальной. Своё мнение уполномоченный по правам ребенка сообщила Клопс.Ru в четверг, 6 апреля.
 
"Мне бы не хотелось говорить о том, какова нравственная позиция замещающих родителей. Мне хотелось бы поговорить о позиции московских чиновников, а конкретно главы департамента социальной защиты Москвы Владимира Петросяна, который вдруг ни с того, ни с сего начал делить российских детей на калининградских, заволжских или кемеровских. Мне кажется, что это позиция просто безнравственная, – заявила Батурина в ответ на комментарии столичного чиновника, которые опубликовали многие СМИ. – К нам в Калининград тоже приезжают из других регионов дети, мы же не говорим: "Уезжайте получать пособие к себе".
 
Омбудсмен уверена, что существующее федеральное законодательство нельзя трактовать как-то иначе в отдельных регионах РФ. "Как можно говорить, что, мол, нам ваши дети не нужны? Семья ведь в общем банке данных могла выбрать двенадцать детей абсолютно из разных регионов. Выплата может где-то по регионам регулироваться, ведь уровень жизни разный. Но эта семья жить с детьми собиралась в Москве, а не в Калининграде", – говорит Батурина.
 
Она отмечает, что это уже не первый случай, когда калининградским семьям, воспитывающим приемных детей, московские органы опеки отказывают в пособии. "Только через меня уже третья ситуация проходит. Я писала в столичные соцзащиту и прокуратуру. Везде мне отвечали, что "в Москве так не предусмотрено". Я понимаю, что так быть не должно! И я уверена, что не только мы сталкиваемся с такой позицией Москвы. Это "государство в государстве": у них свои законы, а в России – другие", – поясняет Батурина.
 
По словам Батуриной, ситуацию с конкретной семьёй и проблему в целом она планирует обсуждать с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Анной Кузнецовой на предстоящем съезде в Белгороде. Что же касается мотивации поступка приёмных родителей из Калининграда, которых столичный чиновник обвинил в меркантильности, Батурина пока еще конкретного мнения не составила.
 
"Говорить сейчас о том, какие мотивы данной семьёй двигали, мне кажется, пока рановато, потому что мы их позиции ещё не знаем.  Не хочу их оправдывать, но знаю, что по калининградским меркам это очень состоятельные люди. Семья контактная и причины, скорее всего, не материальные были у подобного решения. Сейчас все подробности выясняются", – рассудила омбудсмен.
 
При этом Батурина отметила, что решение суда по иску калининградцев о неправомерных действиях московской соцзащиты было принято в пользу именно родителей. Почему, несмотря на это, семья всё-таки отказалась от опекунства, ещё предстоит выяснить.
 
Самих же детей, как уверяет Батурина, привозить в Калининград пока не стоит, даже если будет получено согласие московских органов опеки. "Думаю, что забрать детей из одного детского дома в другой – это не самый лучший вариант для них. Мы договорились с уполномоченным при президенте, что мы им будем искать семью. Если мы сможем найти семью в Калининграде, значит, они все уедут сюда", – заключила Батурина.
 
В среду, 5 апреля стало известно, что калининградская семья, переехавшая в Москву, отказалась от опеки над семью детьми, объяснив это тем, что столичные чиновники не захотели выплачивать им пособие за воспитание приемных детей. На следующий день, 6 апреля, врио министра социальной политики региона Анжелика Майстер сообщила, что всех семерых детей, несмотря на то, что трое были взяты под опеку в Петрозаводске, планируют вернуть в Калининград.
 

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3 комментария Правила комментирования

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zzz_rrr23
zzz_rrr23 #
20:52
странно, что г-жа Батурина не готова обсудить этих опекунов. КАК им вообще могли дать детей??
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Lena40
Lena40 #
20:55
Полностью согласна и  поддерживаю слова омбудсмена Ьатуриной!!!!!!
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neaolivka
neaolivka #
21:08
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