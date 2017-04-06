На устройство променада и волейбольной площадки на Куршской косе из бюджета выделили 3,3 млн рублей
На устройство променада и волейбольной площадки в посёлке Лесной Зеленоградского района власти готовы выделить 3,3 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале
госзакупок.
Аукцион по выбору подрядчика проведут 24 апреля. Подрядчик до начала пляжного сезона — 31 мая 2017 года — должен будет смонтировать необходимое оборудование и обустроить волейбольную площадку.
На пляжной зоне планируется оборудовать склад инвентаря, душевые кабинки, "фонтан" с питьевой водой, раздевалки. Будут там организованы места для летних кафе, детских площадок и санитарных узлов. Посёлок Лесной расположен на территории национального парка "Куршская коса".
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