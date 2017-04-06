Председатель Ассоциации заслуженных врачей: в Калининграде стало меньше алкоголиков
В Калининграде стало меньше зарегистрированных алкоголиков, а те, кто остался, — это представители старшего поколения. Об этом в эфире программы "Авторитет" на радио "Комсомольская правда"
рассказал председатель областной Ассоциации заслуженных врачей, известный нарколог Владимир Аменицкий. По словам доктора, пить калининградцы стали меньше.
"Число стоящих на учёте алкоголиков уменьшилось, остались только истинно пьющие, которые пили, пьют и будут пить, — сообщил Аменицкий. — В основном это представители старшего поколения".
По словам нарколога, принудительно вылечить от алкоголизма невозможно. Однако помочь могут психологи.
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