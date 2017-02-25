Учёные: резкий и полный отказ от алкоголя может быть опасен для здоровья
Учёные Техасского университета в ходе многолетнего исследования доказали, что резкий и полный отказ от алкоголя может представлять опасность для жизни. Об этом сообщают
"Известия ".
В исследовании приняли участие 1800 человек. Оказалось, что 69% трезвенников не доживают до 65 лет, среди алкоголиков до этой даты не дотягивают 60%, а среди умеренно пьющих не доживают до 69 лет всего 40%. По мнению учёных, причиной такой высокой смертности как раз и становится резкий отказ от алкоголя.
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