Учёные: резкий и полный отказ от алкоголя может быть опасен для здоровья

Учёные Техасского университета в ходе многолетнего исследования доказали, что резкий и полный отказ от алкоголя может представлять опасность для жизни. Об этом сообщают "Известия ".

В исследовании приняли участие 1800 человек. Оказалось, что 69% трезвенников не доживают до 65 лет, среди алкоголиков до этой даты не дотягивают 60%, а среди умеренно пьющих не доживают до 69 лет всего 40%. По мнению учёных, причиной такой высокой смертности как раз и становится резкий отказ от алкоголя.