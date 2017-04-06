Сиротам разрешат приватизировать выделенное жильё через 2,5 года
Областные депутаты поддержали изменения федерального закона, которые сокращают срок действия договора найма специализированного жилого помещения, по истечении которого сироты смогут приватизировать соцжильё. Об этом сообщила председатель постоянного комитета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту Лариса Швалкене в четверг, 6 апреля.
"Его принятие даст возможность благополучно социально адаптированным гражданам указанной категории значительно раньше — не через пять лет, а через два с половиной года — самостоятельно распорядиться жильём, улучшить условия проживания", — сообщила Швалкене.
Напомним, что в настоящее время с достигшими 18-летнего возраста сиротами заключается договор найма специализированного жилого помещения. В течение пяти лет проживающий не может приватизировать свою квартиру.
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