Прокуратура: в 2016 году всего 8% калининградских детей-сирот обеспечили жильём
Калининградская прокуратура в результате проверок обнаружила 500 нарушений по имущественным правам детей-сирот. Об этом пишут "Известия".
Сообщается, что процент обеспечения сирот жильём в 2016 году в регионе был очень низким — всего 8%.
За 9 месяцев 2016 года для детей-сирот приобретено и оформлено в собственность региона 60 квартир. В стадии оформления находятся ещё 17 квартир. В это жильё заселено 90 человек.
При этом к октябрю в очереди стояло 1 747 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 1 119 человек должны были получить жильё в 2016 году.
При этом были установлены случаи необоснованных отказов, формальные ответы заявителям и нарушения срока рассмотрения обращений. Иногда жилые помещения, закреплённые за детьми-сиротами, без оформления документов передавались другим людям.
Напомним, также прокуратура обнаружила
нецелевые траты в организациях, которые отвечают за благополучие калининградских сирот.
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