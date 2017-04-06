"При расставании заплакал только один": в московском детдоме рассказали, как живут оставленные калининградцами дети

Семья калининградцев привезла семерых детей в центр содействия семейному воспитанию "Наш дом" и оставила на попечение воспитателей. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград" рассказала корреспондент московского отдела "КП" Татьяна Тельпис, побывавшая в детском доме.

"По словам сотрудника социальной службы, имя которого не называется, в прошлую пятницу, 31 марта, к одному из детских домов подъехал микроавтобус, из него вышли мужчина и женщина, а также семеро детишек. Три девочки и четверо мальчиков — младшему три годика, а старшему 12 лет", — сообщила Тельпис.

Выяснилось, что это семья из Калининграда, которая недавно переехала в Москву. Все дети воспитывались в семье порядка двух-трёх лет. Супруги арендовали коттедж в Московской области. Они пришли в соцзащиту, чтобы заключить договор о статусе приёмной семьи, потому что пока дети у них под опекой. Им отказали на том основании, что дети не москвичи.

"Родители в ответ заявили, что их это не устраивает, потому что в таком случае они получают меньшие пособия. Зарплата приёмного родителя в Москве может доходить до 85 тысяч рублей (в зависимости от особенностей ребёнка). В среднем они могли получать по 50–60 тысяч на ребёнка, а получали по 18 тысяч рублей", — добавила корреспондент.

По словам соцработников, все дети ухоженные, здоровые и очень воспитанные. "Заплакал только один мальчик", — рассказали в центре.

"Дети говорят и воспитателям, и новым друзьям, что им мама с папой сказали: "Мы уже многому вас научили, теперь вас будут учить другие". За всё это время они ни разу не приехали навестить детей и только один раз позвонили. Мне сказали, что отец — бывший военный, а мать — домохозяйка", — рассказала журналист.

Как сообщил радио "КП-Калининград" врио замминистра социальной политики региона Алексей Фещак, калининградцы написали заявление о снятии с них обязанностей опекунов.

"До настоящего времени не назначена форма устройства детей, которую они изначально выбрали, — "приёмная семья". 31 марта органами опеки города Москвы было принято решение об отстранении этих родителей от обязанности опекунов, и дети были помещены в центр города Москвы", — добавил Фещак.

По его словам, в Калининградской области семья получала все полагающиеся выплаты — порядка 70 тысяч рублей в месяц.

"В 2015 году, когда они переехали в Москву и обратились за постановкой на учёт и назначением выплат. Насколько я знаю, при этом возникли проблемы", — добавил чиновник.

"В области порядка 30–40 семей, которые воспитывают 8–12 детей. Все они нам очень хорошо известны, и органы опеки поддерживают с ними связь. Когда эта семья проживала в Калининградской области, материальное состояние было достаточно стабильное и даже по местным меркам приличное. У них был большой благоустроенный дом (170 кв. метров), земельный участок — 12 соток", — отметил Алексей Фещак.

Он рассказал, что перед тем как органам опеки принять решение, с потенциальными родителями работает психолог и выявляет негативные моменты, в том числе и те, что касаются их мотивации.

Напомним, в Москве семья из Калининграда вернула органам опеки семерых детей . После переезда в столицу калининградцы пытались добиться от чиновников повышения размера пособий.