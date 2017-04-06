На Дне селёдки в Калининграде установят металлодетекторы
Каждый гость Дня селёдки сможет попасть на праздник только через рамку металлодетектора. Об этом рассказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"
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"Калининградцы должны понимать, что это необходимо сделать, — объяснила Сивкова. — Поэтому на территорию музея — она у нас довольно большая — от памятника "Пионерам океанического лова" до двухъярусного моста, до нашего военно-морского центра — будут рамки металлодетекторов, и все будут проходить через металлодетекторы".
В пресс-службе музея добавили, что количество сотрудников полиции, которые будут дежурить в День селёдки, также может быть увеличено. Кроме того как внутренние помещения музея, так и территория вокруг него оборудованы видеокамерами.
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