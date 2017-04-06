На Дне селёдки в Калининграде установят металлодетекторы

Каждый гость Дня селёдки сможет попасть на праздник только через рамку металлодетектора. Об этом рассказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова в эфире радио "Комсомольская правда — Калининград"



"Калининградцы должны понимать, что это необходимо сделать, — объяснила Сивкова. — Поэтому на территорию музея — она у нас довольно большая — от памятника "Пионерам океанического лова" до двухъярусного моста, до нашего военно-морского центра — будут рамки металлодетекторов, и все будут проходить через металлодетекторы".



Директор отметила, что это нужно воспринимать как меру безопасности самих гостей праздника. Причиной для такого решения послужил Директор отметила, что это нужно воспринимать как меру безопасности самих гостей праздника. Причиной для такого решения послужил недавний теракт в Санкт-Петербурге



В пресс-службе музея добавили, что количество сотрудников полиции, которые будут дежурить в День селёдки, также может быть увеличено. Кроме того как внутренние помещения музея, так и территория вокруг него оборудованы видеокамерами.