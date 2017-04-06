Опрос: большинство россиян не верят, что в стране может произойти революция, подобная 1917 году
Россияне рассказали о своём отношении к революции, произошедшей в стране в 1917 году. Их ответы приводит
"Левада-центр".
Более половины опрошенных считают, что события столетней давности не могут повториться в нынешней России, так сказали 59% опрошенных. 28% респондентов сказали, что повторение революционных событий возможно. Не смогли определиться 14% участников опроса.
По мнению россиян, к Октябрьской революции привели тяжёлое положение трудящихся, слабость правительственной власти. Среди других причин опрошенные назвали заговор врагов российского народа, экстремизм политических авантюристов, стихийную агрессию толпы. Не смогли назвать причины переворота 7% опрошенных.
Большинство жителей страны считают, что приход большевиков к власти не был законным. Но при этом 48% опрошенных сказали, что революция сыграла положительную роль в истории страны. Об отрицательной роли сказали 31% респондентов. Не смогли определиться 21% опрошенных.
Почти половина россиян считает, что Октябрьская революция нанесла серьёзный урон культуре страны. Не согласны с такой точкой зрения 41% опрошенных. А вот потерю самодержавия считают уроном России 34% граждан, в то время как о незначительном уроне сказали 52% участников опроса. Не смогли ответить на вопрос 13% респондентов.
Опрос проводился со 2 по 6 марта. Всего вопросы задали 1 600 гражданам в возрасте старше 18 лет.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.