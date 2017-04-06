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Опрос: большинство россиян не верят, что в стране может произойти революция, подобная 1917 году

10:25
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Фото из архива Клопс.Ru
Россияне рассказали о своём отношении к революции, произошедшей в стране в 1917 году. Их ответы приводит "Левада-центр".

Более половины опрошенных считают, что события столетней давности не могут повториться в нынешней России, так сказали 59% опрошенных. 28% респондентов сказали, что повторение революционных событий возможно. Не смогли определиться 14% участников опроса.
По мнению россиян, к Октябрьской революции привели тяжёлое положение трудящихся, слабость правительственной власти. Среди других причин опрошенные назвали заговор врагов российского народа, экстремизм политических авантюристов, стихийную агрессию толпы. Не смогли назвать причины переворота 7% опрошенных.
Большинство жителей страны считают, что приход большевиков к власти не был законным. Но при этом 48% опрошенных сказали, что революция сыграла положительную роль в истории страны. Об отрицательной роли сказали 31% респондентов. Не смогли определиться 21% опрошенных.

Почти половина россиян считает, что Октябрьская революция нанесла серьёзный урон культуре страны. Не согласны с такой точкой зрения 41% опрошенных. А вот потерю самодержавия считают уроном России 34% граждан, в то время как о незначительном уроне сказали 52% участников опроса. Не смогли ответить на вопрос 13% респондентов.

Опрос проводился со 2 по 6 марта. Всего вопросы задали 1 600 гражданам в возрасте старше 18 лет.

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5 комментариев Правила комментирования

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Павел Женев
Павел Женев #
10:35
Революция это следствие потребности в изменении способа производства. Для этого в России на сегодняшний день нет никаких предпосылок, а вот для отправки в отставку одного засидевшегося на троне недоразумения - есть. Оно, правда, будет люто сопротивляться, и уже начало это делать в своем излюбленном стиле.
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А вот и Уважаемый
А вот и Уважаемый #
11:18
Ну уберут либерасты Путина, поставят какого нибудь дебила и уголовника типа Насрального и что изменится? А ничего не изменится, потому что сами люди не хотят ничего менять, т.к. это надо менять себя и не брать/не давать те же взятки, а по щелчку пальцев всех не посадишь. А борьба с коррупцией идет своим ходом и государство поднимается как бы не пускали сопли либерасты.
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Павел Женев
Павел Женев #
12:12

сами люди не хотят ничего менять


Это неправда. Желают и именно поэтому выходят на антикоррупционные протесты.
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Павел Женев
Павел Женев #
12:07
и государство поднимается

В каком месте?
Путин создал самое несправедливое с точки зрения распределния материальных богатств общество (примерно 75 % активами владеет 1 % населения). Здесь человек безголосое и бесправное ничто, не имеющее возможности влиять ни на какие общественные процессы. Чего у вас там все поднимается?

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cajewa 1
cajewa 1 #
10:56
1% воров обладает 80 % богатств страны.Единственный способ восстановить социальную справедливость-это национализация,отнять наворованное народное достояние в 90-х.И как определить кто наворовал,а кто честно получил?Придет другой президент и начнет олигархов гонять-в лучшем случае его грохнут,а в худшем богатеи наймут банды головорезов и начнут гр.войну.В других странах общество складывалось веками и нет такого большого разрыва в богатстве.А у нас в 90-х кто нахапал то что строили наши предки-тот и в списке "Форбс",хотя никакого отношения к этому не имеет.А что сделать?Замкнутый круг.
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