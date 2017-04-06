Опрос: большинство россиян не верят, что в стране может произойти революция, подобная 1917 году

Россияне рассказали о своём отношении к революции, произошедшей в стране в 1917 году. Их ответы приводит "Левада-центр".



Более половины опрошенных считают, что события столетней давности не могут повториться в нынешней России, так сказали 59% опрошенных. 28% респондентов сказали, что повторение революционных событий возможно. Не смогли определиться 14% участников опроса.

По мнению россиян, к Октябрьской революции привели тяжёлое положение трудящихся, слабость правительственной власти. Среди других причин опрошенные назвали заговор врагов российского народа, экстремизм политических авантюристов, стихийную агрессию толпы. Не смогли назвать причины переворота 7% опрошенных.

Большинство жителей страны считают, что приход большевиков к власти не был законным. Но при этом 48% опрошенных сказали, что революция сыграла положительную роль в истории страны. Об отрицательной роли сказали 31% респондентов. Не смогли определиться 21% опрошенных.



Почти половина россиян считает, что Октябрьская революция нанесла серьёзный урон культуре страны. Не согласны с такой точкой зрения 41% опрошенных. А вот потерю самодержавия считают уроном России 34% граждан, в то время как о незначительном уроне сказали 52% участников опроса. Не смогли ответить на вопрос 13% респондентов.



Опрос проводился со 2 по 6 марта. Всего вопросы задали 1 600 гражданам в возрасте старше 18 лет.