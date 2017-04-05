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Главная Новости Общество

В зоопарке прокомментировали действия жителей Балтийска, спасших тюленёнка

17:39
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Фото "Вестник Балтийска" / Оксана Ляшенко
Жители Балтийска, которые спасли молодого тюленя, вышедшего из воды на городской набережной, поступили совершенно правильно. Такое мнение Клопс.Ru выразила пресс-секретарь Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова.

По её словам, горожане проявили необыкновенную сплочённость, дежуря возле тюленёнка. Дело в том, что период линьки является для этих животных стрессовым. Детёныши, которых уже не кормит молоком мать, просто лежат на берегу и ждут, пока сменится окрас. В это время они весьма уязвимы. Малыш вышел из воды в городской черте, где вокруг него собралось множество зевак и была опасность появления бездомных собак.

"Им требуется покой, — объяснила Екатерина. — Многие люди этого не понимают, для них дикое животное — лишний повод сделать фоточку в Instagram, дать своей собаке понюхать или даже потыкать палкой. Очень большая благодарность жителям Балтийска".

"Эти люди понимали, что животное в центре города подвергается опасности, что его нельзя сталкивать в воду, или тащить в зоопарк, или самим куда-то везти. Они поступили очень правильно, обеспечив ему покой с помощью специалистов", — сказала Михайлова. Решение транспортировать животное в безопасное место было принято совместно с Росприроднадзором, без которого подобные действия, по закону, не обходятся.

По словам Екатерины, угощать тюленя салакой было излишне. "Такие маленькие тюлени ещё не едят рыбу, они начинают это делать, только когда плавают, когда мать учит их охотиться. Это как грудному ребёнку дать кусок мяса — он не понимает, что это еда", — объяснила пресс-секретарь.

Напомним, жители Балтийска обнаружили на набережной маленького тюленя и помогли перевезти его в безопасное место. 

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