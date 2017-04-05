Начальника цеха завода "Янтарь" накажут за то, что его подчинённый ударил себя стамеской по переносице

Прокуратура Московского района Калининграда возбудила дело против начальника цеха АО ПСЗ "Янтарь" после несчастного случая, который произошёл на производстве. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры.



Несчастный случай с маляром завода произошёл в декабре прошлого года. Утром бригада маляров получила от старшего мастера участка задание по демонтажу старого покрытия в помещении. Выполняя работу, пострадавший стоял на деревянных подмостках и отбивал покрытие в труднодоступном месте. Когда рабочий поддел стамеской край покрытия и стал отжимать его от переборки, небольшой кусок покрытия отвалился, в этот момент его рука сорвалась, и он стамеской ударил себе по переносице. В результате маляр получил травму головы, сотрясение головного мозга.



Как показала проверка, основной причиной несчастного случая на производстве стало плохое обучение рабочих и проблемы в вопросах охраны труда.



"Начальник цеха АО ПСЗ "Янтарь" в нарушение требований трудового законодательства не обеспечил надлежащую организацию работ и рабочих мест в части безопасности труда", — отмечает прокуратура.



По результатам проверки прокурор района возбудил в отношении начальника цеха АО ПСЗ "Янтарь" дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ), которое направлено руководителю Государственной инспекции труда в Калининградской области.