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25-летнему тяжелобольному Пете Борисевичу купили шведскую стенку на собранные калининградцами деньги

16:31
  870 1
  • Петя Борисевич
Петя Борисевич
Фото из группы помощи Пете в соцсети "ВКонтакте"
25-летнему Пете Борисевичу купили шведскую стенку, на которую помогли собрать деньги калининградцы. Спортивный тренажёр, который нужен для восстановления Петиного здоровья, стал подарком на его день рождения.
 
"Петя сказал, что это лучший подарок за последние несколько лет. Ещё не в полную мощность используем, но она очень удобная. Мы сможем возить её с собой", — рассказывает Наталья Владимировна, мама Пети.
 
Спортивный инвентарь стал подарком Пете на день рождения
 
Молодой человек занимается ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера. "Петя — сильный духом, постоянно доказывает это своим упорством и стремлением заниматься и идти дальше к здоровой, полноценной жизни. Занимаемся на стенке с 20 марта пока три раза в день, каждое упражнение делаем минимум по 10 раз. Перед каждым хождением и занятиями приседаем по 10–20 раз. Между занятиями он смотрит новости, познавательные передачи и разгадывает сканворды. Во время разгадывания сканвордов старается проговаривать все слова, но самое главное — не падает духом, и нам не даёт, и занимается с удовольствием", — рассказывает Наталья Владимировна.
 
Петя ежедневно занимается на шведской стенке
 
Пять лет назад история спортсмена-футболиста Пети Борисевича стала известна всем калининградцам. О молодом студенте БФУ им. Канта, который в считанные дни стал инвалидом из-за тромбоза основной и обеих позвоночных артерий, писали все местные СМИ, на его спасение собирали средства десятки земляков. Потом интерес постепенно поутих. Год назад 24-летний Пётр Борисевич вместе с родителями поселился в небольшом карельском посёлке. Паренёк продолжает бороться с тяжелейшей болезнью.
 
Родители пока не просчитывали стоимость реабилитации для сына. Пете необходимы бассейн, лечебная физкультура, массаж и логопед. "Надеемся, что удастся вернуться к врачам, которые работали с Петей в Питере. А в Калининград приедем, когда он окрепнет. Не хочется, чтобы друзья, знакомые видели его ослабленным. Петя очень расстраивается. Домой сын хочет уже зайти на своих ногах", — говорила Наталья Владимировна.
 
О том, как помочь Пете, можно узнать в группе помощи
 

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1 комментарий Правила комментирования

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vasvlasov
vasvlasov #
17:37
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