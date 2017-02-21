Тяжелобольному калининградцу Пете Борисевичу собрали 10 тысяч рублей на покупку шведской стенки

24-летнему калининградцу Пете Борисевичу удалось собрать 10 тысяч рублей. Они пойдут на покупку шведской спортивной стенки, о которой мечтал парень. "Петя очень благодарен. Глаза загорелись, когда узнал, что получится купить стенку. Спасибо всем огромное! На выходных поедем выбирать", — рассказала мама Пети Наталья Владимировна. В ближайшее время она пообещала разместить в группе помощи фотографии сына, занимающегося на новом спортивном тренажере.

Пять лет назад история спортсмена-футболиста Пети Борисевича стала известна всем калининградцам. О молодом студенте БФУ им. Канта, который в считанные дни стал инвалидом из-за тромбоза основной и обеих позвоночных артерий, писали все местные СМИ, на его спасение собирали средства десятки земляков. Потом интерес постепенно поутих. Год назад 24-летний Пётр Борисевич вместе с родителями поселился в небольшом карельском посёлке. Паренёк продолжает бороться с тяжелейшей болезнью.

Родители пока не просчитывали стоимость реабилитации для сына. Пете необходим бассейн, лечебная физкультура, массаж и логопед. "Надеемся, что удастся вернуться к врачам, которые работали с Петей в Питере. А в Калининград приедем, когда он окрепнет. Не хочется, чтобы друзья, знакомые видели его ослабленным. Петя очень расстраивается. Домой сын хочет уже зайти на своих ногах", — говорила Наталья Владимировна.