"Не одни ботинки уже стоптал": как борется с болезнью 24-летний Петя Борисевич, которому помогали калининградцы

Пять лет назад история спортсмена-футболиста Пети Борисевича стала известна всем калининградцам. О молодом студенте БФУ им.Канта, который в считанные дни стал инвалидом из-за тромбоза основной и обеих позвоночных артерий, писали все местные СМИ, на его спасение собирали средства десятки земляков. Потом интерес постепенно поутих. Год назад 24-летний Пётр Борисевич вместе с родителями поселился в небольшом карельском поселке. Паренёк продолжает бороться с тяжелейшей болезнью. Кто теперь помогает Пете и как живёт его семья, разузнал Клопс.Ru.

Онемел язык и правая сторона тела

Болезнь настигла Петю в октябре 2011 года. Он сидел за компьютером, вдруг у него онемел язык и правая сторона тела. В больнице у Петра не нашли отклонений, но ему становилось только хуже – мучали головные боли, нарушилась речь, он не мог глотать и дышать. 20 ноября 2011 года он попал в реанимацию Калининградской областной больницы в крайне тяжелом состоянии. Медики поставили страшный диагноз: тромбоз базилярной артерии (артерию перекрыл тромб, из-за нарушения кровообращения парня парализовало). Спустя две недели Петю спецрейсом МЧС доставили из Калининграда в Санкт-Петербургский институт им. Поленова. Была проведена экстренная операция, жизнь парня удалось спасти. Но спортсмен, отличник и всеобщий любимец оказался полностью обездвижен: он не мог дышать, а на вопросы отвечал, моргая.

2012 год

Несколько лет Петя провел в клинике в Санкт-Петербурге, где занимались его реабилитацией. Один день нахождения там обходился семье Борисевич в семь тысяч рублей. Спустя два года начались первые сдвиги. Он начал плавать в бассейне, сгибать и разгибать руки. При поддержке врачей и родителей делать первые шаги.

Всё это время в поддержку Пети проводили концерты, устраивали флешмобы. В ноябре 2012 года на площади Победы сотни десятки людей исполнили танец, которые лег в основу видеоклипа в поддержку Пети Борисевича. В апреле был организован концерт в поддержку парня. От продажи билетов удалось выручить 40 000 рублей. В декабре 2012 прошел еще один концерт. Тогда удалось не только собрать 50 000 рублей, но и исполнить даже одну заветную мечту. Девушка Петра Екатерина рассказывала журналистам, что мечтает поехать к любимому на Новый год. Благодаря проекту Клопс.Ru — "Новогодние мечты" о ее желании узнали многие горожане. Калининградский предприниматель, попросивший не называть его имя, купил билеты на самолет. Во время благотворительного концерта их вручили Кате. Влюбленные смогли провести вместе целую неделю.

2014 год

Год живут в Карелии

Уже год Петя вместе с родителями живет в небольшом карельском поселке. Группа помощи во "ВКонтакте" практически не функционирует, последний раз обновлялась в конце декабря. "Не пишем про сборы ничего, потому что новостей особых нет. Петя фотографироваться не хочет, очень стесняется. Год назад из-за финансовых проблем были вынуждены переехать в Карелию, к моей старшей сестре. Планируем всё-таки встать на ноги и вернуться в Санкт-Петербург на реабилитацию", — рассказывает Наталья Борисевич.

Уехать из северной столицы семья была вынуждена после того, как проблемы со здоровьем начались и у родителей парня. "Я в реанимацию тогда попала. Думали, что у меня спинальный инсульт, но, к счастью, обошлось. Тогда же мы с отцом Пети потеряли работу. Пришлось рассматривать варианты для переезда. Решили к моей сестре, которая живет в Карелии. Некоторое время жили у нее. Потом сняли однокомнатную квартиру", — рассказывает женщина.

Найти работу в небольшом поселке проблематично, сейчас они живут на пенсию женщины и на выплаты, которые получает сам Петя. Уже год Петр с родителями занимается в домашних условиях. Наталья Владимировна рассказывает, что несмотря на это, прогресс заметен.

2015 год

"Каждый день его видим, изменения кажутся маленькими, но движение есть. У нас сил не хватает. А вот у Пети боевое настроение, он уже ходит на ходунках, мы только фиксируем руки. Петя сам поднимает ноги, пока только косолапит. Если еще год назад без фиксации колен стоять не мог, а сейчас даже ходит. Уже ни одни ботинки истоптали! Старается говорить: "Не надо", "мама", "мало-много", "надо". Следит за всеми спортивными передачами", — говорит женщина.

По словам Натальи Владимировны, пока стоимость реабилитации не просчитывали, возможностей нет. "Пете необходим бассейн, лечебная физкультура, массаж и логопед. Надеемся, что удастся вернуться к врачам, которые работали с Петей в Питере. А в Калининград приедем, когда он окрепнет. Не хочется, чтобы друзья, знакомые видели его ослабленным. Петя очень расстраивается. Домой сын хочет уже зайти на своих ногах. Да и есть ощущение, что мы в Калининграде останемся опять один на один с проблемами, вдалеке от специалистов", — вздыхает Наталья Владимировна.

В ближайших планах купить специальную шведскую стенку, о которой так мечтает Петя, пока и на нее собрать средства не получается. История любви, за которой наблюдали тоже всем Калининградом, между Катей и Петей, завершилась, но ребята продолжают общаться. "Катя звонит, мы разговариваем. Но надо понимать, что пять лет уже прошло...а она молоденькая девочка, у нее своя жизнь. Убрала все фотографии их совместные. Хочу, чтобы сын окреп, а дальше будет видно".