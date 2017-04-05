"Жители чуть не ОМОН хотели вызывать": в Калининграде стартовали съёмки сериала для Первого канала

В Калининграде кинокомпания "Запад Фильм" приступила к съёмкам нового отечественного фильма, состоящего из четырёх серий. Об этом Клопс.Ru сообщил директор компании Ахмед Бугов в среду, 5 апреля.

"Картина называется "Чёрные бушлаты". Она основана на реальных событиях, которые происходили во время Великой Отечественной войны, — рассказал Бугов. — Основные съёмки проходили в Мурманске. Перед Отрадным, возле Артека, уже одну сцену сняли. В Калининградской области сегодня уже второй съёмочный день".

По его словам, 5 апреля начались съёмки "морских" сцен в Балтийске. Предстоит ещё четыре съёмочных дня. В одной из уже отснятых сцен в автомобиль попадает авиабомба. Как рассказал Ахмед Бугов, пламя от взрыва достигало высоты трёхэтажного дома.

"Бывали моменты, когда жители чуть ли не ОМОН хотели вызывать. Но мы всех заранее предупреждаем и уведомляем, если планируем снимать ‟бойню”", — отметил Бугов.

Режиссёром многосерийной картины выступает Виталий Воробьёв. Главную роль исполняет Виталий Робак.