"Жители чуть не ОМОН хотели вызывать": в Калининграде стартовали съёмки сериала для Первого канала

В Калининграде кинокомпания "Запад Фильм" приступила к съёмкам нового отечественного фильма, состоящего из четырёх серий. Об этом Клопс.Ru сообщил директор компании Ахмед Бугов в среду, 5 апреля.
"Картина называется "Чёрные бушлаты". Она основана на реальных событиях, которые происходили во время Великой Отечественной войны, — рассказал Бугов. — Основные съёмки проходили в Мурманске. Перед Отрадным, возле Артека, уже одну сцену сняли. В Калининградской области сегодня уже второй съёмочный день".
По его словам, 5 апреля начались съёмки "морских" сцен в Балтийске. Предстоит ещё четыре съёмочных дня. В одной из уже отснятых сцен в автомобиль попадает авиабомба. Как рассказал Ахмед Бугов, пламя от взрыва достигало высоты трёхэтажного дома.
"Бывали моменты, когда жители чуть ли не ОМОН хотели вызывать. Но мы всех заранее предупреждаем и уведомляем, если планируем снимать ‟бойню”", — отметил Бугов.
Режиссёром многосерийной картины выступает Виталий Воробьёв. Главную роль исполняет Виталий Робак.
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