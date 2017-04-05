В Роспотребнадзоре рассказали, что делать покупателям закрывшегося "Эльдорадо"

В калининградском управлении Роспотребнадзора составили перечень советов для покупателей, пострадавших от закрытия магазинов "Эльдорадо". Памятка появилась на сайте ведомства в среду, 5 апреля.



Сообщается, что граждане направляют в Роспотребнадзор жалобы на качество технически сложных товаров, ранее приобретённых в магазинах "Эльдорадо" (ООО "Магазин Электроники", ООО "Магазин Электроники 12", ООО "Магазин Бытовой Техники"), которые в настоящее время прекратили свою деятельность. Эти хозяйствующие субъекты находятся в стадии ликвидации.



В своих обращениях потребители сообщают о невозможности расторгнуть договоры купли-продажи, вернуть уплаченные за товары с недостатками денежные суммы, получить товары после выполнения работ по устранению недостатков, в том числе по договору об оказании услуг дополнительного сервисного обслуживания "Экспресс сервис".

Что делать

Потребители вправе заявить ООО "Магазин Электроники", ООО "Магазин Электроники 12", ООО "Магазин Бытовой Техники" свои требования.



Для этого следует составить письменное заявление о признании вас кредитором закрывающегося юридического лица и включении суммы долга перед вами в реестр требований кредиторов и направить его по адресу, указанному в сообщении о принятии решения о ликвидации, которое будет опубликовано Для этого следует составить письменное заявление о признании вас кредитором закрывающегося юридического лица и включении суммы долга перед вами в реестр требований кредиторов и направить его по адресу, указанному в сообщении о принятии решения о ликвидации, которое будет опубликовано в журнале "Вестник государственной регистрации".



Если должник признает долг, ваши требования должны быть включены в реестр требований кредиторов, отражены в промежуточном ликвидационном балансе ликвидирующегося должника, с вами должны рассчитаться из средств должника при их наличии.



Если ликвидационная комиссия не ответит на ваше заявление или сообщит о включении в баланс меньшей суммы по сравнению с заявленной, вы вправе до утверждения ликвидационного баланса должника обратиться в суд с иском:



1. К ликвидатору о признании вас кредитором и внесении ваших требований в реестр требований кредиторов соответствующей очереди. Одновременно сообщите в произвольном виде в налоговую инспекцию, зарегистрировавшую вашего контрагента, о том, что он, находясь в процессе ликвидации, представил ликвидационный баланс, не отражающий его действительное имущественное положение и расчёты с кредиторами. Приложите к своему сообщению копии документов, подтверждающих наличие долга перед вами. Представление недостоверного баланса следует рассматривать как непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения.

И налоговая будет обязана отказать в регистрации ликвидации должника.



2. К должнику о взыскании долга. Одновременно с таким иском подайте ходатайство в суд о наложении запрета на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ, чтобы ваш должник не смог завершить ликвидацию, пока идёт ваше с ним разбирательство в суде.



Требования, не признанные ликвидационной комиссией при ликвидации юридического лица, считаются погашенными, если вы как кредитор по таким требованиям не обратитесь в суд с иском к ликвидатору или к должнику.