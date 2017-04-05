В двух детских поликлиниках Калининграда отключили свет и воду

В Калининграде в среду, 5 апреля, из-за ремонтных работ отключено электричество на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Без света остались две поликлиники и школа. Кроме того, из-за отключения электроэнергии без воды и отопления останутся поликлиники и несколько домов.



До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (47 квартир), ул. К. Маркса, 120, 122, 124, 126 (26 квартир), ул. Дарвина, 9–13 (18 квартир), ул. Черниговская, 44 (3 квартиры).