В двух детских поликлиниках Калининграда отключили свет и воду
В Калининграде в среду, 5 апреля, из-за ремонтных работ отключено электричество на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Без света остались две поликлиники и школа. Кроме того, из-за отключения электроэнергии без воды и отопления останутся поликлиники и несколько домов.
До устранения неисправностей отключена подача газа на ул. Краснодонской, 2 (47 квартир), ул. К. Маркса, 120, 122, 124, 126 (26 квартир), ул. Дарвина, 9–13 (18 квартир), ул. Черниговская, 44 (3 квартиры).
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