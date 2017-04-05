В Калининграде разыскивают женщину, пропавшую на прошлой неделе
В Калининграде пропала местная жительница
Фото из архива Клопс.Ru
В Калининграде ищут местную жительницу, которая пропала несколько дней назад. Об этом сообщается в паблике
"Поиск пропавших людей Калининград".
31 марта 36-летняя Ольга Дурнева вышла из дома на ул. Клары Цеткин и до сих пор не вернулась. На вид ей 35 лет, рост 160 см, среднего телосложения. Волосы чёрные, глаза серо-голубые.
Женщина была одета в красную куртку и тёмные штаны. Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят позвонить координатору поиска по телефону 8-911-473-92-53 или по телефону 102.
Фото из паблика "Поиск пропавших людей Калининград"
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