В Калининграде разыскивают женщину, пропавшую на прошлой неделе

В Калининграде ищут местную жительницу, которая пропала несколько дней назад. Об этом сообщается в паблике "Поиск пропавших людей Калининград".

31 марта 36-летняя Ольга Дурнева вышла из дома на ул. Клары Цеткин и до сих пор не вернулась. На вид ей 35 лет, рост 160 см, среднего телосложения. Волосы чёрные, глаза серо-голубые.

Женщина была одета в красную куртку и тёмные штаны. Всех, кому что-либо известно о её местонахождении, просят позвонить координатору поиска по телефону 8-911-473-92-53 или по телефону 102.