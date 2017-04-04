Суд обязал Храброво оснастить аэропорт подъёмниками для инвалидов
В аэропорту Храброво должны появиться амбулифты — подъёмные средства для инвалидов. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе областного суда.
Соответствующее решение приняли в Гурьевском районном суде, удовлетворив иск транспортного прокурора. Его требование должно быть выполнено в течение трёх месяцев.
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