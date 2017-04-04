Ограничения для начинающих и новые права: что изменилось для калининградских водителей с 4 апреля

С 4 апреля в России вступили в силу поправки в правила дорожного движения , которые предусматривают ограничения для начинающих водителей и ответственность для тех, кто не обозначит свои авто специальными знаками. Клопс.Ru узнал, кого из калининградцев коснутся эти изменения.

Стаж меньше двух лет? Пассажиров не брать!

Впервые для начинающих водителей вводятся ограничения. Автомобилист со стажем менее двух лет больше не сможет буксировать другие механические транспортные средства, а водителям мопедов и мотоциклов запретили перевозить пассажиров.

Машины обклеят знаками

Теперь если на вашем авто шипованная резина, нужно обозначить это знаком, соответствующим ГОСТу. В иных случаях также используются знаки, утверждённые ПДД.

Как уточнили в Управлении Госавтоинспекции по Калининградской области, знак "Перевозка детей" должен устанавливаться на автобусах или грузовиках с фургонами, предназначенными для этой цели.

Знак "Начинающий водитель" должна иметь любая машина, если за её рулём находится человек со стажем вождения менее двух лет.

Теперь за такие нарушение правил полагается предупреждение или штраф в 500 рублей.

Тихоходы разрешили обгонять

Водители тракторов, катков и других тихоходных транспортных средств должны обзавестись знаком в виде красного треугольника в жёлтой рамке. Такой транспорт теперь разрешено обгонять на участках действия знака "Обгон запрещён".

Менять права будут на 10 лет

Уточнён вопрос, связанный с заменой водительских прав в случае их утери, смены фамилии, порчи до истечения срока действия. Раньше их восстанавливали на срок, который рассчитывали со дня выдачи. Например, вы ездили три года, а потом потеряли "корочки". Новые вам выдали бы на семь лет.

Сейчас будет достаточно предоставить медицинскую справку — и вы вновь обладатель водительского удостоверения сроком на 10 лет.

Все изменения — на благо водителей

По словам главы регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгия Румянцева, если прежде эти правила носили рекомендательный характер, то теперь они станут обязательными для всех водителей.

"Установка знака "Начинающий водитель" — в интересах самих новичков. Некоторые калининградцы стесняются их вешать, и зря — это хорошее предупреждение для всех участников движения", — отмечает Румянцев.

Когда начнут штрафовать?

В калининградской ГИБДД Клопс.Ru сообщили, что наказывать нарушителей начали уже с 4 апреля.