В России ввели ограничения для водителей со стажем менее двух лет
Для начинающих водителей установили ограничения
Фото из архива Клопс.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ограничений для начинающих водителей. Изменения вступят в силу во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости"
.
Новые правила касаются автомобилистов со стажем вождения менее двух лет. Теперь они не могут заниматься буксировкой других ТС, перевозить пассажиров на мототранспортных средствах, а также заниматься доставкой крупногабаритных, тяжёловесных и опасных грузов.
Помимо этого, машины начинающих водителей должны быть оснащены опознавательными знаками. Сообщается, что нововведения призваны снизить аварийность на дорогах.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.