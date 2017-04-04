В России ввели ограничения для водителей со стажем менее двух лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ограничений для начинающих водителей. Изменения вступят в силу во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости"

Новые правила касаются автомобилистов со стажем вождения менее двух лет. Теперь они не могут заниматься буксировкой других ТС, перевозить пассажиров на мототранспортных средствах, а также заниматься доставкой крупногабаритных, тяжёловесных и опасных грузов.

Помимо этого, машины начинающих водителей должны быть оснащены опознавательными знаками. Сообщается, что нововведения призваны снизить аварийность на дорогах.