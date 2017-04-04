Польские пограничники заставили мэра украинского города Чорткова снять с машины бандеровский флаг
Польская пограничная службы заставила мэра украинского города Чорткова снять с машины бандеровский флаг. Об этом со ссылкой на СМИ сообщает
Kresy.pl.
Согласно данным изданий, чиновник пожаловался на данный факт в социальной сети Facebook. Позже эти материалы оказались недоступны.
Чиновник не понял, почему его попросили снять чёрно-красный флаг. В своём посте он написал, что Степан Бандера — герой Украины. Он отметил, что после пересечения погранперехода вернул флаг на место.
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