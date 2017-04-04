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Главная Новости Общество

Фонд "Верю в чудо" просит школьников вместо букетов учителям подарить деньги больным детям

12:32
  478 1
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградский благотворительный фонд "Верю в чудо" предлагает школьникам в день Последнего звонка не дарить учителям дорогие букеты, а перечислить деньги тяжелобольным детям. Такой призыв появился на сайте фонда во вторник, 4 апреля.

Мы хотим внести нотку благотворительности в майский праздник всех выпускников, ведь огромные суммы, которые родители ежегодно расходуют на букеты педагогам, принесут куда больше пользы в случае, если будут направлены на лечение и реабилитацию нуждающихся детей!" — говорят волонтёры.

В акции можно принять участие классом или всей школой. Те, кто перечислят деньги, получат подтверждающий сертификат от фонда — его можно подарить учителю.

В Калининграде подобная акция пройдёт второй раз — впервые её провели на Первое сентября в прошлом году. Тогда удалось собрать более 120 000 рублей. Эти деньги отправились детям-сиротам и малышам "без мам" в детских больницах, а также в помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. В прошлом году в акции приняли участие гимназия №32, школы №40, 36, 28, школы пос. Луговое и г. Гусева, школа №4 г. Балтийска.

Пожертвования, которые удастся собрать в ходе майской акции, будут также направлены на поддержку тяжелобольных детей Калининградской области. Волонтёры рассчитывают, что в этом году удастся собрать больше.

Не ожидали такого успеха

По словам активистов, в прошлом году они не ожидали, что откликнется столько людей.

Нам пришлось даже допечатывать сертификаты, потому что изначально мы рассчитывали на меньшее количество участников. Мы ещё подводим итоги, и точных цифр пока не можем сказать. В акции приняло участие несколько калининградских школ (где-то по одному, а где-то по нескольку классов сразу) и ещё по школе из Балтийска и Гусева, — говорит координатор акции Юлия. — В основном инициатива исходила от родительских комитетов. А вот в 25-й школе ученики 11-го класса сами пришли к нам и заявили о готовности помочь детям". 

Инна Суханова, дети которой стали участниками акции, рассказала, что уговаривать родителей одноклассников её сына и дочки не пришлось — калининградцы моментально поддержали идею и собрали внушительную сумму.

Мы скидывались каждый кто сколько мог — в среднем от 300 до 1000 рублей. Обе классные руководительницы, которым мы подарили по букету цветов от всего класса и сертификату от "Верю в чудо", были очень горды тем, что их именно так поздравили. Теперь мы будем участвовать в акции каждый год и надеемся, что другие классы в нашей школе тоже к нам присоединятся", — пообещала Инна.

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1 комментарий Правила комментирования

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shchors25
shchors25 #
13:30
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