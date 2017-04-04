Экс-министр культуры Кондратьева стала замдиректора Историко-художественного музея
Светлана Кондратьева
Фото из архива Клопс.Ru
Бывший министр культуры Калининградской области Светлана Кондратьева приступила к исполнению обязанностей заместителя директора Историко-художественного музея. Об этом Клопс.Ru сообщили в учреждении.
Она заняла пост замдиректора по маркетингу и взаимодействию со СМИ. Официально Светлана Кондратьева работает в новой должности со вторника, 4 апреля.
Обязанности министра культуры Светлана Кондратьева исполняла до октября 2016 года
. В ноябре врио министра культуры и туризма Андрей Ермак говорил, что вопрос дальнейшей профессиональной деятельности Кондратьевой будет решён "в ближайшее время"
. Он подчёркивал, что экс-министр — опытный менеджер и уважаема на региональном и федеральном уровнях.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.