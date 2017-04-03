В Калининграде ищут передержку для собаки-инвалида, передвигающейся на коляске (фото)
Фото из группы "Дай лапки. Помощь бездомным животным" "ВКонтакте".
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Зоозащитники Калининграда ищут новых хозяев или временное жильё для собаки Лоры, которая передвигается при помощи инвалидной коляски. Об этом сообщается в группе "Дай лапки. Помощь бездомным животным"
"ВКонтакте".
Щенку всего семь месяцев. У него были переломаны лапы, и одну пришлось ампутировать, а у второй удалить ступню. Ходить Лора может только при помощи механического устройства. Однако это не повлияло на её характер: собака ласковая, активная и общительная. Она хорошо уживается с другими животными, в том числе кошками. Волонтёры стерилизовали её и сделали прививки. Сейчас Лоре необходимы передержка или новый дом.
"В дальнейшем будет полностью оказана любая помощь, связанная с Лорой, в том числе забирать её на время вашего отпуска. Присмотритесь к этой малышке, она очень хочет обрести свою семью, в которой её никогда не обидят", — пишут зоозащитники.
Раньше сообщалось, что идёт сбор средств на коляску для щенка. Удалось собрать около 20 тысяч рублей.
Желающие принять участие в судьбе Лоры могут обратиться к волонтёру Алёне Скидан по тел. +79114942384 или "ВКонтакте"
.
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