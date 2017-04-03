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Главная Новости Общество

Свободное падение: доходы калининградцев продолжают снижаться

Автор: Денис Зайцев-Болотников
10:13
  1104 0
Фото из архива Клопс.Ru
Федеральная служба государственной статистики опубликовала сведения о сокращении реальных денежных доходов и снижении потребительских расходов жителей Калининградской области в течение последних месяцев. Клопс.Ru попросил эксперта прокомментировать данные Росстата по уровню жизни и потребительскому поведению населения.

Данные статистики

Реальные денежные доходы населения Калининградской области в 2016 г. уменьшились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., денежные расходы населения — на 4,5%.
 
Номинальные денежные доходы в среднем на душу населения в январе — ноябре 2016 года составили 24 012 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они уменьшились на 4,1%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 10,9%.
 
Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе — ноябре 2016 г. составила 29 341 рубль, что на 7% выше, чем в прошлом году. Реальная заработная плата за вычетом обязательных платежей выросла всего на 1,8% к уровню ноября 2015 года.
 
В январе 2017 года падение денежных доходов населения увеличилось. По сравнению с январём прошлого года доходы уменьшились на 5,2%, а расходы снизились на 5,1%.
 
Номинальные среднедушевые денежные доходы калининградцев в январе 2017 года составили 20 832 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года они уменьшились на 6,1%, а реальные денежные доходы уменьшились на 10,4%.
 
Среднемесячная номинальная заработная плата в январе 2017 года составила 28 506 рублей и по сравнению с декабрём 2016 года снизилась на 25,6%.

Мнение эксперта

Заведующая отделом социально-трудовых отношений Калининградской областной федерации профсоюзов (КОООП) Ангелина Сакаева сказала: 
На наш взгляд, показатель средней номинальной заработной платы прошлого года свидетельствует о том, что не так легко материально живётся человеку наёмного труда, не так много возможностей для приобретения товаров и оплаты услуг, поездки в отпуск. Это мы говорим о средней заработной плате, а ведь простой работник среднего уровня квалификации получает гораздо меньше.
Эксперт напомнила, что правительство Калининградской области, региональные объединения работодателей и профсоюзов заключили трёхстороннее соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения и устанавливающее общие принципы регулирования связанной с ними экономической деятельности.
Ныне действующее соглашение заключено на 2015–2017 годы. Среди приоритетных его целей — развитие конкурентоспособной экономики, обеспечение более высокого уровня жизни населения. Документом устанавливаются основные параметры показателей (индикаторов) уровня жизни населения по годам. Мы ежегодно анализируем выполнение этих показателей, — подчёркивает представитель КОООП.
В четвёртом квартале прошлого года региональный показатель прожиточного минимума составил 9 948 рублей. Для трудоспособного населения его размер увеличили до 10 680 рублей, для пенсионеров и детей показатели составляли 8 183 рубля и 9 509 рублей соответственно. В среднем по стране размер прожиточного минимума составляет 9 889 рублей.
Понятно, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума не снижается. К сожалению, в категорию находящихся за чертой бедности попадают и работающие люди. Такого в принципе быть не должно, — подчеркнула Сакаева.
По её словам, КОООП предлагает увеличить минимальную заработную плату в регионе с июля 2017 года до 11 тысяч рублей и с января 2018 года до 12 тысяч рублей. "И это, как говорится, наши минимальные требования, исходя из объективных трудностей бизнеса", — подчёркивает эксперт.
 
Вместе с тем, по мнению Сакаевой, ситуация на региональном рынке труда улучшилась, хотя отмечается рост общей безработицы, остаётся неполная занятость работающих из-за простоев, неполного рабочего времени, отпусков по инициативе работодателей. Также актуальными остаются угрозы сокращения и банкротств.
 

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