Соколиная охота и танцы лебедей: на Куршской косе прошёл экологический праздник "Птичьи перезвоны"

В субботу, 1 апреля, на Куршской косе провели ежегодный экологический праздник "Птичьи перезвоны". Об этом сообщает пресс-служба национального парка.

Праздник начался с орнитологического путешествия, в ходе которого гостей национального парка научили различать голоса пернатых и показали редкую белую цаплю и брачные танцы лебедей. После этого помощники парка в течение часа убирали скопившийся на побережье мусор – его оказалось 50 мешков.

Позже сотрудник биостанции "Рыбачий", доктор биологических наук Леонид Соколов прочитал собравшимся лекцию о путях миграции птиц. Праздник завершился концертом и выступлением хищных птиц от клуба соколиной охоты "Бусидо".