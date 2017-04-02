Соколиная охота и танцы лебедей: на Куршской косе прошёл экологический праздник "Птичьи перезвоны"
Фото пресс-службы национального парка "Куршская коса"
В субботу, 1 апреля, на Куршской косе провели ежегодный экологический праздник "Птичьи перезвоны". Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
Праздник начался с орнитологического путешествия, в ходе которого гостей национального парка научили различать голоса пернатых и показали редкую белую цаплю и брачные танцы лебедей. После этого помощники парка в течение часа убирали скопившийся на побережье мусор – его оказалось 50 мешков.
Позже сотрудник биостанции "Рыбачий", доктор биологических наук Леонид Соколов прочитал собравшимся лекцию о путях миграции птиц. Праздник завершился концертом и выступлением хищных птиц от клуба соколиной охоты "Бусидо".
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