Клопс.Ru вошёл в Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов в соцмедиа в России

Клопс.Ru попал в Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов в соцмедиа в России, подготовленный "Медиалогией" за период январь-февраль 2017 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте компании

Клопс.Ru в рейтинге цитируемости занял 28 место. На 30 месте оказался другой региональный портал – Kgd.Ru.

На первое место рейтинга попал Life.ru, далее разместились Lenta.ru, Meduza.io, Rbc.ru и Gazeta.Ru. Кроме этого, в топе цитируемых оказались такие ресурсы, как Znak.com, Navalny.com и Fontanka.Ru.