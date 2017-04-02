Клопс.Ru вошёл в Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов в соцмедиа в России
Клопс.Ru попал в Топ-30 самых цитируемых интернет-ресурсов в соцмедиа в России, подготовленный "Медиалогией" за период январь-февраль 2017 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте компании
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Клопс.Ru в рейтинге цитируемости занял 28 место. На 30 месте оказался другой региональный портал – Kgd.Ru.
На первое место рейтинга попал Life.ru, далее разместились Lenta.ru, Meduza.io, Rbc.ru и Gazeta.Ru. Кроме этого, в топе цитируемых оказались такие ресурсы, как Znak.com, Navalny.com и Fontanka.Ru.
В марте Клопс.Ru стал самым цитируемым
СМИ в Калининградской области за 2016 год по версии "Медиалогии". Компания строит индекс цитируемости на основе своей базы, включающей порядка 38 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
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