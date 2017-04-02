Здания в центре Москвы подсветят синим в поддержку людей с аутизмом

В Москве в воскресенье, 2 апреля, 25 зданий на Тверской и Новом Арбате подсветят синим в поддержку людей с аутизмом. Об этом сообщается на официальном городском сайте.

Акция "Зажги синим" проводится во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Москва принимает в ней участие уже пятый раз.

"С 2008 года многие страны принимают участие в акции «Зажги синим» и меняют цвет подсветки главных достопримечательностей в поддержку людей с аутизмом, – говорится в сообщении на сайте города. – Синюю подсветку в этот день включат на пирамидах в Египте, статуи Христа Искупителя в Бразилии, оперном театре в Австралии и небоскрёбах США".

Мероприятие проводится во всём мире при поддержке фонда Autism Speaks. В Москве оно проводится по инициативе Фонда содействия решению проблем аутизма в России "Выход" при поддержке городских властей.