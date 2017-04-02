Роскомнадзор: российские СМИ реже стали использовать нецензурную брань

Глава Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что российские СМИ стали реже нарушать закон. Об этом сообщает "Интерфакс"
.
По словам Субботина, Роскомнадзор за последние годы снизил объёмы штрафов СМИ за формальные нарушения, и стал уделать больше внимания содержательным нарушениям закона о СМИ. Он рассказал, что чаще всего нарушаются нормы, касающиеся запрета на пропаганду суицидального поведения, то есть описание способов самоубийства. Также средства массовой информации нередко упоминают запрещённые в России экстремистские организации без указания их статуса.
"Но здесь есть казус: есть список экстремистских организаций у Минюста, а есть реестр террористических организаций ФСБ России, – отметил Субботин. – Первый перечень подпадает под статью закона о СМИ, а второй нет. Но мы со своей стороны рекомендуем указывать запрещенный статус в обоих случаях".
Третьим основным системным нарушением Субботин назвал нецензурную брань. По его словам, её стало меньше, но она всё-таки есть.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.