Роскомнадзор: российские СМИ реже стали использовать нецензурную брань

Глава Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что российские СМИ стали реже нарушать закон. Об этом сообщает "Интерфакс"

По словам Субботина, Роскомнадзор за последние годы снизил объёмы штрафов СМИ за формальные нарушения, и стал уделать больше внимания содержательным нарушениям закона о СМИ. Он рассказал, что чаще всего нарушаются нормы, касающиеся запрета на пропаганду суицидального поведения, то есть описание способов самоубийства. Также средства массовой информации нередко упоминают запрещённые в России экстремистские организации без указания их статуса.

"Но здесь есть казус: есть список экстремистских организаций у Минюста, а есть реестр террористических организаций ФСБ России, – отметил Субботин. – Первый перечень подпадает под статью закона о СМИ, а второй нет. Но мы со своей стороны рекомендуем указывать запрещенный статус в обоих случаях".

Третьим основным системным нарушением Субботин назвал нецензурную брань. По его словам, её стало меньше, но она всё-таки есть.