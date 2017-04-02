Стадион и сады: в посольстве Белоруссии рассказали о вкладе в экономику Калининградской области

В день единения народов России и Белоруссии глава отделения посольства страны в Калининграде Василий Горбатенко рассказал о вкладе в экономику региона. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".

"Если так посмотреть на бытовом уровне, это 142 белорусских автобуса ярко оранжевых, как символ Белоруссии, здесь украсили город, – рассказал Горбатенко. – Мы строим стадион, мы помогаем выращивать Калининградской области сады. Мы какую-то часть экономики Калининградской области дополняем своим белорусским потенциалом".

21 год назад Россия и Белоруссия подписали соглашение об образовании сообщества. В праздничной церемонии, которая прошла сегодня в сквере Российско-белорусской дружбы на ул. Кутузова приняли участие дипломаты, члены местного землячества и курсанты пограничного института.