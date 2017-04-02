ОНФ запустил проект по оценке качества социальных услуг

Общероссийский народный фронт запустил проект "Народная оценка качества", который поможет в развитии общественного контроля в социальной сфере. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

"Каждый неравнодушный человек сможет выразить на сайте narocenka.ru мнение о качестве работы своей поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы, – заявил координатор проекта «Народная оценка качества», член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов. – Активисты ОНФ проверят все случаи расхождения мнения граждан и официальной оценки организации, а выявленные недостатки в качестве работы возьмут на контроль".

Сотрудники ОНФ также проследят за тем, как власти выполняют работы по устранению недочётов в работе организаций социальной сферы. По результатам работы проекта планируется подготовить предложения по улучшению деятельности в этой сфере.