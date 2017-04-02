Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию
Фото: официальная страница Боба Дилана в Facebook
Американский музыкант Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. О том, что ему вручили медаль и диплом, сообщает "Коммерсант"
.
Церемония вручения прошла в Стокгольме. В соответствии с пожеланиями Дилана, на ней не было представителей СМИ: присутствовал только он сам и члены академии.
Нобелевская премия по литературе была присуждена
Бобу Дилану 13 октября. Он стал первым музыкантом, удостоенным этой премии. Дилан, заявивший, что лишился дара речи
, узнав о награде, и очень почтён решением, не смог присутствовать
на декабрьской церемонии вручения: вместо этого там выступила Патти Смит, исполнившая одну из его песен.
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