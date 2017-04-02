Бобу Дилану вручили Нобелевскую премию

Американский музыкант Боб Дилан получил Нобелевскую премию по литературе. О том, что ему вручили медаль и диплом, сообщает "Коммерсант"

Церемония вручения прошла в Стокгольме. В соответствии с пожеланиями Дилана, на ней не было представителей СМИ: присутствовал только он сам и члены академии.