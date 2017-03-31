Калининградские судебные приставы депортировали на родину семерых граждан Узбекистана

За нарушение миграционного законодательства семь граждан Узбекистана были выдворены из Калининграда за пределы России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Иностранцы, пребывая в Россию, получали временное разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе на родину не возвращались, а оставались в Калининграде. Повторно процедуру регистрации они не проходили. Судебные приставы препроводили семерых мигрантов до аэропорта "Храброво" и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ России. Теперь въезд в Россию для семерых граждан Узбекистана закрыт на пять лет.

29 человек из Азербайджана, Армении, Казахстана, Литвы, Эстонии, Узбекистана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Китая сейчас находятся в пункте временного содержания Гвардейска. В ближайшее время вопрос с их депортацией на родину будет решён. С начала 2017 года калининградскими приставами выдворено 78 иностранных граждан.