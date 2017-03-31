В Германии выпустили учебник для мигрантов, в котором Крым обозначен российским
Воронцовский дворец в Крыму
Фото из архива Клопс.Ru
В Германии опубликовали учебник по изучению немецкого языка для мигрантов, в котором Крым обозначен на карте как часть России. Об этом сообщает
"Европейская правда".
Учебник разработан составителями языковых тестов TELC, действующей при поддержке правительства Германии. Организация сотрудничает с Институтом Гёте. Граждане, сдавшие тест, могут претендовать на вид на жительство в Германии.
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