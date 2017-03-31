Правительство хочет штрафовать россиян, не убирающих за своими собаками

Правительство РФ подготовило поправки ко второму чтению проекта закона "Об ответственном обращении с животными". Документ опубликован на сайте правительства



Согласно законопроекту, при выгуле животных надо обеспечивать безопасность граждан и других животных, в частности держать питомца на поводке поблизости от детских и спортивных площадок, во дворах многоквартирных домов и при пересечении проезжей части.



Также владельцев хотят обязать убирать за своими собаками. Нарушение этого пункта будет наказываться штрафом до 4 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150 тысяч — для юридических. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере 20 тысяч рублей, ста тысяч и одного миллиона рублей соответственно.



Жестокое обращение с животными тоже будет караться штрафом — от 10 тысяч рублей до миллиона.



Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года, он распространится на все регионы Российской Федерации.