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Главная Новости Общество

Правительство хочет штрафовать россиян, не убирающих за своими собаками

13:09
  736 5
Фото из архива Клопс.Ru
Правительство РФ подготовило поправки ко второму чтению проекта закона "Об ответственном обращении с животными". Документ опубликован на сайте правительства

Согласно законопроекту, при выгуле животных надо обеспечивать безопасность граждан и других животных, в частности держать питомца на поводке поблизости от детских и спортивных площадок, во дворах многоквартирных домов и при пересечении проезжей части.

Также владельцев хотят обязать убирать за своими собаками. Нарушение этого пункта будет наказываться штрафом до 4 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150 тысяч — для юридических. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере 20 тысяч рублей, ста тысяч и одного миллиона рублей соответственно.

Жестокое обращение с животными тоже будет караться штрафом — от 10 тысяч рублей до миллиона.

Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года, он распространится на все регионы Российской Федерации.

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5 комментариев Правила комментирования

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3133731338
31338 31337 #
13:17
Ментов всех выгнали из кабинетов чтоб штрафы собирали?
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
13:28
Или звоните в мою контору, поможем быстро решить проблему гадящих тварей
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Иван Иванович
Иван Иванович #
13:34
Давай телефон.
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
13:45
8(4012)40-14нольодин
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Evgeny@net
Evgeny@net #
14:25
Всё правильно,надо рублём наказывать.Собака не виновата!Виноваты тупоголовые двуногие,которые не убирают за своими питомцами.Вчера двум "собаководам" сделал замечание по этому поводу...Ответ как под копирку - "Это не моя собака гадит".А на газоне всё в "кучках" заминировано...Кто это сделал????
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ivan75
ivan75 #
14:32

обычные стандартные варианты ответов:

1. ой, да ваши дети еще больше орут, гадят и мусорят, научитесь сначала своих воспитывать, а потом уж замечания делайте

2.значит алкаши всякие гадят-им можно, а моей собачке нельзя?

3.а дождик все равно всё разобьет, это ж удобрения!

все собачники-неадекваты.
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