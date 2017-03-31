Правительство хочет штрафовать россиян, не убирающих за своими собаками
Согласно законопроекту, при выгуле животных надо обеспечивать безопасность граждан и других животных, в частности держать питомца на поводке поблизости от детских и спортивных площадок, во дворах многоквартирных домов и при пересечении проезжей части.
Также владельцев хотят обязать убирать за своими собаками. Нарушение этого пункта будет наказываться штрафом до 4 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч рублей — для должностных лиц и до 150 тысяч — для юридических. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере 20 тысяч рублей, ста тысяч и одного миллиона рублей соответственно.
Жестокое обращение с животными тоже будет караться штрафом — от 10 тысяч рублей до миллиона.
Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года, он распространится на все регионы Российской Федерации.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.