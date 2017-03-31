Калининградцы чаще стали гасить кредиты досрочно

Жители Калининградской области стали чаще досрочно гасить банковские кредиты. Об этом сообщает РБК.



Управляющий калининградским филиалом банка ВТБ24 Евгений Дячкин во время круглого стола "Деньги на кризис: перспективы развития банковского сектора в Калининградской области" рассказал, что люди стали более качественно обслуживать свои долги. Это говорит о том, что растёт финансовая грамотность населения.