Калининградцы чаще стали гасить кредиты досрочно

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Мы заметили тенденцию, что люди не чувствуют уверенности в завтрашнем дне, это приводит к тому, что многие из них — больше, чем в прошлые периоды, есть конкретная статистика — принимают решение о досрочном погашении своих обязательств, — отметил Дячкин.
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